Evliliği ticaret sanıyorlar

Selen Görgüzel, Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu arasındaki nafaka polemiğine, "Evlilik kurumu bir ticarethaneye döndü" yorumunu yaptı.

Şarkıcı Selen Görgüzel, komedyen Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu arasındaki nafaka tartışmasıyla ilgili konuştu. Yağtu'nun, Yılmaz'dan nafaka almak için icra başlatması hakkında Görgüzel, "Cem Yılmaz, 20 senelik emeğini neden 20 aylık bir evliliğe bu kadar çok heba etmek zorunda kalsın. Dolayısıyla bu tarz davranışlar, ilişkileri artık çirkinleştiriyor. 10 ay ya da bir sene evli kal, ondan sonra adamın bütün hayatındaki bütün emeğine hak iddia et. Bu bence çok ahlaksızca bir şey" dedi.

BABADAN PARA İSTEMEK YAKIŞIKSIZ



Görgüzel, komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'ya "Bir ebeveynin çocuğunun geçimi neden sadece baba üzerinden olmalı? Hem kadın çalışıyor, başka sevgilisi oluyor falan ama çocuğun sorumluluğu için babadan para istemek kadar yakışıksız bir şey yok. Bu o şahıs (Ahu Yağtu) üzerinden değil. Genel bakış açım bu" dedi. Şarkıcı, hemcinslerinin evliliği gelir kapısı olarak gördüklerini söyledi. Görgüzel, "Genel olarak evliliği bir ticaret olarak gören hemcinslerim var. Çünkü evlilik kurumu bir ticarethaneye döndü" dedi.