Evliliği terapisti de kurtaramadı

'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık ve İdris Aybirdi evliliklerindeki krizi atlamadı. Evlilik terapisine giden çift, boşanmaya karar verdi. Akmerkez'de görüntülenen İdris Aybirdi, "Üçüncü evlilik yıldönümümüzdü ve sürpriz yapmak istemiştim. Yemeğe çıkardım. Her şey çok güzeldi. Ta ki önüme boşanma dilekçesini koyana kadar. Her şeye hazırım" açıklamasında bulundu. Aybirdi, boşanma dilekçelerinin mahkemeye sunulduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Karşılıklı dilekçelerimizi verdik. Kararı mahkeme verecek. Çok detayına girmek istemiyorum."