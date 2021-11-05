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05 Kasım 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:05 Kasım 2021 Cuma 10:00:00

Evliliğe konservatuvar çözümü

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Oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, evlilikten kaçmak için konservatuvara girdiğini açıkladı.

Oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, evlilikten kaçmak için konservatuvara girdiğini açıkladı. Sakallıoğlu, "Annem evlenmemi istediği zaman ben konservatuvara girdim. 28 yaşında okula başladığım için biraz tuhaf bir durumda kaldım" dedi.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, İbrahim Selim'in sunduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Dedikodu yapmayı çok sevdiğini söyleyen Sakallıoğlu, "Çok profesyonel dedikodu yaparım, dedektif tutması lazım. Hiç kimse asla anlayamaz, karşımdakine de çok büyük yemin ettiririm. Dedikodu yapmak isteyen beni bulsun. Bende kalır, karşı tarafta da kalmasını sağlarım" dedi. Annesinin evlilik baskısı karşısında üniversiteye yazıldığını söyleyen komedyen, "Annemin evlenmemi istediği zamanda ben konservatuvara girdim. 28 yaşında başladığım için biraz tuhaf bir durumda da kaldım elbette. Sınıf arkadaşlarımın hepsi benden on yaş küçüktü" dedi.

Etiketler : Yasemin Sakallıoğlu Oyuncu ve komedyen konservatuvar
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