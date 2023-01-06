Evliliğe adım attı
Tuan Tunalı, aşk yaşadığı model sevgilisi Angela Caccamo ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Oyuncu Tuan Tunalı, bir süredir aşk yaşadığı İtalyan model sevgilisi Angela Caccamo'ya evlilik yolunda ilk adımı attı. Tunalı, Sapanca'da Caccamo'ya sürpriz yaparak romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Tunalı'nın sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan Caccamo "Sonsuza dek evet" diyerek çığlık attı. İkili, mutlu anlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Tunalı, 2014 yılında meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'yle evlenmiş 4 yıl sonra boşanmıştı.