Evlerini ayırdılar

Geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle DJ Mert Aydın'la evlenen Merve Boluğur, baba evine döndü. 44 günlük evliliğinde kriz yaşayan Boluğur, radikal bir karar aldı. Oyuncu, eşiyle sorunlar yaşadığı için evi terk ederek alyansını çıkarttı. Boluğur, soluğu ailesinin yanında alarak birlikte yaşamaya başladı. Boluğur Instagram'dan "Çevirdiler şaşkına. Lanet olsun aşkına. İçimden hiçbir şey gelmiyor" şarkısını söyleyerek eşine gönderme yaptığı iddia edildi.