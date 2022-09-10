Evler ayrıldı

Popçu Hadise ve Mehmet Dinçerler evliliğinde kriz devam ediyor. Geçtiğimiz mart ayında aile arasında Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler, arasında sular durulmuyor. Altı aylık evliliklerinde sorun yaşayan ikiliden Hadise, yeni bir hamle yaptı. Ailelerinin araya girerek barıştırmaya çalıştıkları iddia edilen ikiliden popçu, Riva'da eşiyle birlikte yaşadığı villasından eşyalarını toplayarak ayrıldı. Hadise, bekarken yaşadığı İstinye'deki rezidans dairesine taşındı. Hadise'nin bu hamlesine eşi Mehmet Dinçerler'in nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir'deki konserinde hayatımın şarkısı dediği 'Küçük Bir Yol'u seslendirirken gözyaşlarına boğulmuştu.

