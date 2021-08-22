Beş yıl evli kaldığı model Chloe Loughnan hakkında 'Nafaka verdiğim için pişmanım' sözleriyle dikkat çeken şarkıcı Serdar Ortaç, bu kez de evlilikle ilgili pişmanlığını dile getirdi. Ortaç, Bodrum'da bir mekânda hayranlarıyla bir araya geldi. İki yıl önce İrlandalı model Loughnan'dan boşanan 51 yaşındaki şarkıcı evlenmeyi düşünmediğini söyledi. Ortaç, "Hepimiz hata yapabiliriz. Ben evlenmekle hata yaptım, şimdi ise evde kaldım. Bu saatten sonra evlenmeye niyetin yok" dedi.