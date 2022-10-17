Evlenmedim

Şarkıcı Ebru Gündeş, Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw ile evlendiği ve Dubai'ye yerleştiği yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Bir mekânda sahne alan Gündeş, kendisini izlemeye gelen Demet Akalı'ı sahneye davet etti. Birlikte şarkı seslendiren ikiliden Akalın, parça bitiminde Gündeş'e 'Evlilik var mı?' diye sordu. Gündeş, parmağındaki yüzüğü gösterip, konuşulanları yalanladı. Gündeş, "Hayır. Benimle ilgili çok konuşurlar hep yalan dolan hakkımda çok iddia var. 5 senedir konuşmuyorum" dedi.