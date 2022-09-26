Evleniyorlar

Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Survivor Mert Öcal doğum gününde sevgilisi Sude Burcu'ya sürpriz evlilik teklifinde bulundu. "Umarım bundan sonraki hayatını benimle geçirir" diyen Mert Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Sude Burcu bir hayli şaşırdı. Arkadaşlarının alkışları içinde teklifi kabul eden Survivor Sude, "Evet evet evet" diyerek bağırdı.