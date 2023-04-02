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02 Nisan 2023 Pazar 15:28:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 15:28:00

Evlenirken cesurdum

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Oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu, hayattaki en cesur kararının evlilik olduğunu açıkladı. Mutlu, "Datça'da karar verip, kimseye söylemeden 18 saatte evlendik" dedi.

Mimar Mihre Mutlu hayatındaki en cesur kararının eski eşi oyuncu İbrahim Çelikkol'la evlenmek olduğunu açıkladı. Bir YouTube programına katılan Mutlu, Çelikkol ile evlenmeye nasıl karar verdiklerini anlattı. Mutlu, "Nişanlıyken Datça'ya tatile gitmiştik. Knidos Feneri'nin enerjisini çok sevip akşam yemeğinde evlenmeye karar verdik. Anneler, babalar, kardeşler, arkadaşlar dahil hiç kimseye haber vermedik ve 18 saat sonra tekrar oraya gidip evlendik" diye konuştu.

EN GÜZEL HEDİYEM OĞLUM

Çelikkol'la evliliğinden 3 yaşında Ali adında bir oğlu olan Mutlu, "Evrenin bana en mükemmel hediyesi oğlum Ali... Kendime de inanılmaz bir hediye. Eski eşime de teşekkür ediyorum" dedi. Çelikkol ve Mutlu, 2022 mayıs ayında 5 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

Etiketler : ibrahim çelikkol mihre mutlu oyuncu mimar

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