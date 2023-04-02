Evlenirken cesurdum

Mimar Mihre Mutlu hayatındaki en cesur kararının eski eşi oyuncu İbrahim Çelikkol'la evlenmek olduğunu açıkladı. Bir YouTube programına katılan Mutlu, Çelikkol ile evlenmeye nasıl karar verdiklerini anlattı. Mutlu, "Nişanlıyken Datça'ya tatile gitmiştik. Knidos Feneri'nin enerjisini çok sevip akşam yemeğinde evlenmeye karar verdik. Anneler, babalar, kardeşler, arkadaşlar dahil hiç kimseye haber vermedik ve 18 saat sonra tekrar oraya gidip evlendik" diye konuştu.



EN GÜZEL HEDİYEM OĞLUM

Çelikkol'la evliliğinden 3 yaşında Ali adında bir oğlu olan Mutlu, "Evrenin bana en mükemmel hediyesi oğlum Ali... Kendime de inanılmaz bir hediye. Eski eşime de teşekkür ediyorum" dedi. Çelikkol ve Mutlu, 2022 mayıs ayında 5 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

