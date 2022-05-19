Evlendiler

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan evliler kervanına katıldı. Yıldız futbolcu bir süredir birlikte olduğu manken sevgilisi Sara Arfaoui ile evlendi. İkili, sade bir törenle dünya evine girdi. İlkay Gündoğan, evliliklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Gündoğan nikahtan çekilen karelerinin altına, "Evlendik. Gerçekten çok mutluyuz. Ailelerimiz ve arkadaşlarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum" notunu düştü.