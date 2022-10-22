Evlat edinme isteği

Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı 'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Ece Özdikici evlat edinmek istediğini söyledi. Oyuncu, YouTube'da 'İzleMelis'i programına konuk oldu. Geçtiğimiz yıllarda Mert Duyal ile evliliğini anlaşmalı olarak sonlandıran oyuncu, anne olmaya hazır olduğunda evlat edinmek istediğini ilk kez dile getirdi. Özdikici, "Bir gün hayatıma bir çocuk katmak istersem, fiziksel olarak doğursam da evlat edinmek çok istediğim bir şey. Çünkü dolu evlat var. Bir çocuk evlat edinmek hayalini kurduğum bir şey" dedi.