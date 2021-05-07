Evlat acısıyla gözyaşı döktü

Oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, hastalık teşhisinin konulduğu ilk anı, hastane ve tedavi sürecini, yaşadığı zorlu dönemi anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Şallı, "Pars'ın boynu ağrıyordu. İlk başlarda teşhis konulamadı. Ultrasonda da çıkmadı fakat ayrıntılı bir EMAR çekildi ve o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an... Çok büyük bir acı. Onunla kaldığım hastane odası çiçek bahçesi gibiydi" dedi.