Evini böldü 40 bin TL'ye kiraya verdi

Geçen yıl Barselona’nın sahil kasabası Costa Brava’dan 4 milyon TL’ye villa alan Ozan Çolakoğlu ile Gülşen, İspanya’daki evlerine taşındı. Bir süre burada yaşayacak olan çift, içine stüdyo dahi yaptırdıkları lüks villasında yeni eserler üretecek olmanın heyecanını yaşıyor. Çolakoğlu çifti, Zorlu’da bulunan evlerine de tadilat yaptırtarak kiraya verdi. Gülşen, 15 milyon TL’ye satın aldığı dairesini ikiye böldürdü ve iki ev konumuna getirdi. İkinci dairesini de 40 bin TL’ye kiraya verdi. Gülşen, diğer dairesinde ise Türkiye’ye geldiklerinde kalacak.

