Evine piyano aldı

Oyuncular Özge Yağız, Helin Kandemir ve Burak Can önceki akşam Ataköy'de objektiflere yansıdı. Oyuncular, Romu Ristorante adlı mekanda akşam yemeği yedi. Keyifli geçen gece sonu oyuncular, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Yağız, yaz aylarını dinlenerek geçireceğini söyledi. Yeniden çekilen 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Nihal karakteri için Kandemir, piyano dersleri adlığını söyledi. Oyuncu, "Karakterim için piyano dersi ve Fransızca dersleri aldım. Eve de piyano aldım devam etmeyi düşünmüyorum" dedi.