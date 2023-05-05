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05 Mayıs 2023 Cuma 13:26:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 13:26:00

Evine piyano aldı

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Özge Yağız, Helin Kandemir ve Burak Can önceki akşam birlikte objektiflere yansıdı.

Oyuncular Özge Yağız, Helin Kandemir ve Burak Can önceki akşam Ataköy'de objektiflere yansıdı. Oyuncular, Romu Ristorante adlı mekanda akşam yemeği yedi. Keyifli geçen gece sonu oyuncular, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Yağız, yaz aylarını dinlenerek geçireceğini söyledi. Yeniden çekilen 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Nihal karakteri için Kandemir, piyano dersleri adlığını söyledi. Oyuncu, "Karakterim için piyano dersi ve Fransızca dersleri aldım. Eve de piyano aldım devam etmeyi düşünmüyorum" dedi.

Etiketler : özge yağız helin kandemir burak can oyuncu piyano
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