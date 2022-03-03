Evin eksikleri tamamlandı

Geçen ay nişanlanarak evliliğe adım atan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, düğün hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Çift, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Mutfak alışverişine çıkan ikili, "Her şey yolunda, birlikte alışverişe çıkıp birkaç eksiğimizi almaya geldik" demekle yetindi.