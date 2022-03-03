03 Mart 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 16:00:00
Evin eksikleri tamamlandı
Geçen ay nişanlanarak evliliğe adım atan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, düğün hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
Geçen ay nişanlanarak evliliğe adım atan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, düğün hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Çift, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Mutfak alışverişine çıkan ikili, "Her şey yolunda, birlikte alışverişe çıkıp birkaç eksiğimizi almaya geldik" demekle yetindi.