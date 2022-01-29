Evin anahtarı Hadise'de

Evlilik hazırlıkları yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler, önceki akşam baş başa boğaza karşı bir mekanda romantik yemek yedi. İkili, çıkışta özel şoförlü araçlarıyla Dinçerler'in Arnavutköy'deki evine girerken objektifleri yansıdı. Dinçerler'in şoförü basın mensuplarının görüntü almaması için kameraların önüne geçti.

Hadise anahtarıyla kapıyı açarak eve girdi. Dinçerler'in evinin anahtarının Hadise'de olması dikkat çekti. Çift, iddialara göre 27 Nisan'da nikâh masasına oturacak. Çiftin bu günü seçmesinin sebebi ise o tarihin Kadir Gecesi'ne denk geliyor olması olduğu öğrenildi. Dinçerler, yaklaşık 3 milyon TL değerindeki tek taş yüzükle Hadise'ye evlenme teklifinde bulunmuştu.