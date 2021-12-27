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27 Aralık 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 14:00:00

Evi için gelen tekliflere hayret etmiş

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Batum'da konser veren Linet, şarkılarıyla izleyenleri coşturdu. Evini Asya Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşıyan şarkıcı, büyük bir rahatlığı kavuştuğunu söyledi. T

Batum'da konser veren Linet, şarkılarıyla izleyenleri coşturdu. Evini Asya Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşıyan şarkıcı, büyük bir rahatlığı kavuştuğunu söyledi. Trafikten kaçtığını belirten Linet, daha önce dizi çekimlerinin yapıldığı evine birçok teklif geldiğini ifade etti. Linet, "Daireyi galiba platoya çevireceğiz. Çok enteresan teklifler geliyor. Kız isteme için, havuz partisi yapmak için, nişan için, düğün için, dizi için, reklam çekmek için isteyen çok oluyor. Her gelen teklife hayret ettim. Değerlendireceğiz" dedi.

Etiketler : Batum Linet Asya Yakası
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