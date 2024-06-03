Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti

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03 Haziran 2024 Pazartesi 08:28:00 - Güncelleme:03 Haziran 2024 Pazartesi 08:28:00

'Evet-Hayır'ile hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Asuman Yolaç, 48 yıllık eşi Erkan Yolaç'ın yokluğuna 14 gün dayanabildi. 2 hafta önce aramızdan ayrılan ünlü sunucunun eşi Asuman Yolaç da hayatını kaybetti.

TRT'nin unutulmaz yarışması "Evet-Hayır" ile hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ünlü sunucunun vefat edişinin üzerinden çok geçmeden Yolaç ailesinden bir üzücü haber daha geldi. Asuman Yolaç ,48 yıllık eşi Erkan Yolaç'ın yokluğuna 14 gün dayanabildi. Yolaç'ın vefatından 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayata veda etti.

Asuman Yolaç, 2 hafta önce eşinin vefat ettiğini şu sözlerle duyurmuştu: "Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz. En güzel günler, en güzel geceler sizin olsun. Allah'a ısmarladık"

Etiketler : evet hayır yarışma sunucu vefat erkan yolaç asuman yolaç
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