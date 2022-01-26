Eve gidemedi karavanda uyudu

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı 'Aziz' dizisi oyuncuları ve set ekibi Çatalca'da mahsur kaldı. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışında yolların kapanmasıyla evlerine gidemeyen ekip, geceyi karavan ve araçlarında geçirmek zorunda kaldı. Murat Yıldırım, sosyal medya hesabında video paylaşarak sevenlerine sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.