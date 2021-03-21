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21 Mart 2021 Pazar 10:36:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 10:36:00

Evden dışarı çıkmıyorum

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Özlem Yıldız, İstinyePark'da objektiflere takıldı. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığından bahseden Yıldız, işini tamamladıktan sonra evinin yolunu tuttu.

Özlem Yıldız, İstinyePark'da objektiflere takıldı. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığından bahseden Yıldız, işini tamamladıktan sonra evinin yolunu tuttu. Ünlü isim, ''Çok uzun süredir evdeyiz. Pandemi döneminde çok nadiren alışverişe çıkıyorum'' açıklamasını yaptı.

Etiketler : özlem yıldız koronavirüs karantina
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