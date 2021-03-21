Evden dışarı çıkmıyorum

Özlem Yıldız, İstinyePark'da objektiflere takıldı. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığından bahseden Yıldız, işini tamamladıktan sonra evinin yolunu tuttu. Ünlü isim, ''Çok uzun süredir evdeyiz. Pandemi döneminde çok nadiren alışverişe çıkıyorum'' açıklamasını yaptı.

