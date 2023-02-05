Evde tatil isyanı!

Sanatçı Funda Arar, bir mekanda sevenleriyle buluştu. Müzisyen Febyo Taşel'le mutlu bir evliliği olan Arar, 9 yaşındaki oğlu Aras'ın karne tatilinde evlerinde 'isyan' çıktığını söyledi. Arar, "Tatil döneminde evde birbirimizi yiyoruz. Febyo bir yandan söyleniyor. Şöyle yapalım böyle olsun diye, Aras da isyan ediyor" diye konuştu. Arar, yaklaşık iki saat kaldığı sahnesinde sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.