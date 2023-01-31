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31 Ocak 2023 Salı 17:00:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 17:00:00

Evde de ringde de birlikteler

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Eskişehir'de yaşayan Büşra ve Ahmet Çetinkaya çifti, birlikte yaptıkları kick boks antremanları ile müsabakalara hazırlanıyorlar. Evde olduğu gibi ringde de birlikte zaman geçiren çift, çevreden taktir topluyor.

Eskişehir'de yaşayan Büşra ve Ahmet Çetinkaya çifti, birlikte yaptıkları kick boks antremanları ile müsabakalara hazırlanıyorlar. Evde olduğu gibi ringde de birlikte zaman geçiren çift, çevreden taktir topluyor.

Büşra ve Ahmet Çetinkaya çifti, birlikte yaptıkları kick boks sporu ile vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken, bir yanda da şampiyonalara hazırlanıyorlar. 17 yıldır bu sporu yapan eşi Ahmet Çetinkaya'dan 3 sene önce görerek başlayan Büşra Çetinkaya, son 1 buçuk yıldır ise profesyonel anlamda kick boks yapıyor. Evde birlikte yaşayan çift, kick boks sayesinde bu birlikteliklerini ringe de taşımış oluyorlar. Profesyonel anlamda yaptıkları spor dalı sayesinde birlikte şampiyonlara da katılan çift böylelikle neredeyse hiç ayrılmamış oluyor.

"Ben ona katılmak istedim"

3 yıldır kick boks yapan Büşra Çetinkaya, bu spora eşi sayesinde başladığını ifade etti. Haftanın 5 günü evde olduğu gibi ringde de birlikte hareket ettiklerinin altını çizen Çetinkaya, "Eşim vesilesiyle tanıştım bu sporla. Yaklaşık 3 buçuk yıldır yapıyorum ama ciddi manada 1 buçuk yıldır antrenman yapıyorum. Haftanın beş günü burada düzenli olarak salonda antrenman yapıyoruz. 2 tane çocuğum var, onlarla birlikte bu sistemi götürmeye çalışıyorum. Şanlıurfa'daki şampiyonaya hazırlanıyoruz. Allah nasip ederse şampiyonluk hedefimiz. Birlikte aldığımız bir karar, ben ona katılmak, birlikte bu sporu yapmak istedim. Baştaki amacım stres atmaktı yani hobi olarak başladım daha sonra profesyonelliğe yöneldim. Eşimle birlikte her sürecimiz aynı olmaya başladı, eskiden kendisi şampiyonlara hazırlanırdı ben ise geri kalırdım. Evde de antrenmanda da sporda da birlikteyiz" dedi.

"DİĞER EŞLERE DE TAVSİYE EDİYORUZ"

17 yıldır profesyonel anlamda kick boks sporcusu olan Ahmet Çetinkaya, eşinin de kendinden görerek başladığını belirtti. Birlikte hayatın her alanında hareket etmenin mutluluğuna değinen Çetinkaya şöyle konuştu:

"17 yıldır bu sporu yapıyorum hem amatör hem profesyonel müsabakalara katılıyorum. Eşim de turnuvalara gönderirken bana destek olurdu, şimdi kendisi müsabaka sporcusu olarak devam ediyor. Amacımız milli takıma girmek ve orada mücadele edebilmek. Ben daha çok kendisini koruması için teşvik ettim, o da başladı. Daha sonra 4 maça çıkıp 3'ünde galibiyet aldı. Şu an için gayet iyi gidiyor. Diğer eşlere de tavsiye ediyoruz, biz önümüzdeki süreçte Şanlıurfa'ya gedeceğiz, iki çocuğu babaannesine bırakacağız. Güzel bir yolculuk yapıp, karı-koca dövüşeceğiz."

Etiketler : Evde de ringde de birlikteler kick boks sporcusu Ahmet Çetinkaya
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