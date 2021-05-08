Evde bilim kurgu çektiler

Kapanma döneminde oyuncu Cansel Elçin, evini dizi setine çevirdi. Elçin, kendisi gibi oyuncu olan eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile birlikte YouTube için mini bir dizi çekti. 'Dünyayı Kurtaran Kadın' adındaki 5'er dakikalık bölümlerden oluşan dizide Zeynep Tuğçe Bayat, dünyada kalan son kadını canlandırıyor. Bilim kurgu tarzında dizide Elçin ise kamera arkasında yer alıyor. Oyuncu çift, dizinin tamamını kendi imkanlarıyla çekti. Gerilimin yanı sıra içinde komedinin de olduğu yapım, bugünü küçük göndermelerle tatlı tatlı eleştiriyor. Özcan Deniz de pandemi döneminde eşi Feyza Aktan ile bilim kurgu tarzında dizi çekmişti.

