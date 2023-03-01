Ev sözünü tuttu

Ebru Yaşar, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafı ile depremim simgesi olan Mesut Hançer'e verdiği ev sözünü yerini getirdi. Yaşar, enkaz altında vefat eden kızı Irmak Leyla'nın elini bir an olsun bırakmayarak yürekleri yakan Hançer'e ev alacaklarını açıklayıp ''Ankara'da hem evlerini kuracağız hem de tüm ailenin iş imkanlarını sağlayacağız'' demişti. Yaşar , kendi evi de kullanılamaz hale gelen Hançer'e Ankara'dan evi alıp, eşyalarıyla birlikte teslim etti.