Eurovision'a yeşil ışık

Popçu Edis, Azerbaycan adına Eurovision şarkı yarışmasına katılabileceğini söyledi. Edis, önceki gün Bakü Crystal Hall'de konser verdi. Popçu, sahne öncesi Azerbaycan havalimanında habercilerle bir araya geldi. Edis, "Eurovision'da sizin temsil etmeniz için Azerbaycan'dan teklif gelse kabul eder misiniz?" sorusuna, "Onur duyarım. Kendimi zaten buralı hissediyorum, neden olmasın" diyerek cevap verdi.