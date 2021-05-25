Estetiksiz bir tek kol kalmıştı

Son dönemde geçirdiği sayısız operasyonlarla yıllara meydan okuyan Seda Sayan, bu kez kollarına işlem yaptırdı! Bugüne kadar yüzünü gerdiren, botoks, dolgu ve Fransız askısı yaptıran 58 yaşındaki Sayan, şimdi de sarkan kollarını lazer operasyonuyla toplattı. Kollarının aynı zamanda kalın olmasından dolayı da rahatsızlık duyan ve bu yüzden sürekli uzun kollu kıyafet giymek zorunda olduğundan bahseden Seda Sayan, işlem sonrası mutlu olduğunu söyledi. Her yerinde estetik olmasına rağmen bir tek kollarında işlem olmadığını söyleyen ünlü isim, bunları söylemekten de çekinmediğini ve açık açık takipçileriyle paylaştığını belirtti.

