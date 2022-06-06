Estetikle bambaşka biri oldu

Son olarak 'İkimizin Sırrı' dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir'in son paylaşımı takipçilerini şaşırttı. Oyuncu, dudak, çene ve yanak değişimiyle bambaşka biri oldu. Tanınmakta zorluk çeken 29 yaşındaki Özdemir'i görenler ilk başta manken Özge Ulusoy'a benzetti. Bir hayli zayıfladığı da görülen oyuncu, bir röportajında ''Pek bir şey yemiyorum. Bu, çok sağlıksız bir şey, asla yapmasınlar. Günde en fazla 2 öğün ve salata ile idare ediyorum'' demişti.