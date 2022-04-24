Estetik yokmuş kemik yapısı değişmiş

Demet Şener 24 yıl önce çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şener, gönderisinin altına, "Zaman çok hızlı geçiyor" notunu düştü. Bir Instagram kullanıcısının "Şimdi de çok güzelsiniz ama o zamanlar sade güzelliğiniz bambaşka, estetik insanı ne kadar da olsa doğal halinden uzaklaştırıyor" yorumuna Şener yanıt verdi. Model, "Estetiğim yok yüzümde ne yazık ki... Dilimde tüy bitti ama ben 150. kez tekrar yazayım. Sadece dudak dolgum var, o da 20 yıldır sanırım. 26 yıldır değişen kemik yapım olabilir mi? 45 yaşına geldim. Elbet değişim olur yüzde" ifadelerini kullandı.