‘Estetik' isyanı

Oyuncu Selin Şekerci, estetik yaptıranları sosyal medya hesabından eleştirdi. Söz konun paylaşımıyla gündem olan Şekerci, ''Yüzünüze neden bu kadar dolgu yaptırıyorsunuz, özellikle de çenenize? Bir de hep güzel bulduklarım yaptırıyor. Lafım ihtiyacı olmayıp moda diye yaptırana" dedi. Gelen ağır eleştiriler sonrası geri adım atan Şekerci, ''İsteyen istediğini yaptırsın. Zamanı gelince çatır çatır yaptırırım'' dedi