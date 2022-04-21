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21 Nisan 2022 Perşembe 09:50:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 11:20:00

Estetik iddialarına fotoğraflı yanıt

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Meyra, estetik açıklamasında bulundu. Sanatçı, geçtiğimiz hafta İpek Açar'ın programında, "Yaş 40'ın üzerinde ama Allah'ın verdiği yüze dokunulmasına karşıyım.

Meyra, estetik açıklamasında bulundu. Sanatçı, geçtiğimiz hafta İpek Açar'ın programında, "Yaş 40'ın üzerinde ama Allah'ın verdiği yüze dokunulmasına karşıyım. Ben sadece küçük dokunuşlar yapıyorum" demişti. Meyra, sosyal medyadan gelen burnu estetik iddialarına cevap verdi. Sanatçı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak iddialara son noktayı koydu.

Etiketler : Estetik iddialarına Meyra İpek Açar
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