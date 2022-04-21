Estetik iddialarına fotoğraflı yanıt

Meyra, estetik açıklamasında bulundu. Sanatçı, geçtiğimiz hafta İpek Açar'ın programında, "Yaş 40'ın üzerinde ama Allah'ın verdiği yüze dokunulmasına karşıyım. Ben sadece küçük dokunuşlar yapıyorum" demişti. Meyra, sosyal medyadan gelen burnu estetik iddialarına cevap verdi. Sanatçı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak iddialara son noktayı koydu.