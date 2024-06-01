Estetik, güzellik... Açıklamalarıyla dikkat çekti!

'Kızıl Goncalar' dizisiyle ekranlardan sevenleriyle buluşan Sitare Akbaş, dizi sektöründeki güzellik algısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sitare Akbaş, estetiksiz oyuncu arandığına dikkat çekti.



'Kızıl Goncalar' dizisinde Birgül karakterine hayat veren başarılı oyuncu Akbaş, 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' adlı YouTube programına katıldı.

"BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDIM"



Dizi sektöründeki güzellik algısına dikkat çeken Akbaş, oyunculuğa ilk başladığı zamanlarda burnundan estetik olduğunu söyledi.

Burnunda sorun olmamasına rağmen o dönem yönetmenin kendisinden böyle bir istekte bulunduğunu belirten Sitare Akbaş, şimdi artık o algının Özgü Namal'ın sektöre geri dönmesiyle kırıldığını belirtti.

"MEKANIN SAHİPLERİ GERİ DÖNDÜ"



35 yaşındaki oyuncu, "Şimdi herkes botoksuz, dolgusuz iyi oyuncu arıyor. Özgü Namal, Demet Evgar ve Yılmaz Erdoğan'a özellikle teşekkür ediyorum. Mekanın sahipleri geri döndü." dedi.