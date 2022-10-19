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19 Ekim 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 10:00:00

Estetik erkekleri unutturdu

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Hande Yener, son dönemde kadınların estetiğe yöneldiğini ifade ederek, ''Eskiden kadınları alışveriş tatmin ederdi. Şimdi botoks ve benzeri durumlarla mutlu oluyoruz. Erkekleri bile unuttuk' dedi.

Şarkıcı Hande Yener, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışı kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan şarkıcı, önümüzdeki günlerde yeni bir şarkı çıkaracağını söyledi. Şarkıda bambaşka bir görünüme kavuşacağını söyleyen Yener, ''Çok acayip bir şarkı, olay olacak, yeni bir stil... Sadece kılığım değil her şeyim değişecek, çok sır vermeyeyim" diyerek merakta bıraktı. Instagram'da yaptığı paylaşımlarda fotoşop kullanmadığını belirten Yener, konserine gelen hayranlarının kendisini yakından gördüklerinde çok şaşırdıklarını ifade etti. Dudaklarında morluk olduğu fark edilen Yener, bununla ilgili soru karşısında ''İşlem yaptırdım , teknoloji çıkmış kullanmayacak mıyım! Cep telefonu gibi bir şey bu, gençken değerlendirmek lazım...'' yanıtını verdi. Son dönemde kadınların estetiğe yöneldiğini söyleyen Yener, tartışma yaratacak şu açıklamaları yaptı: ''Eskiden kadınları alışveriş tatmin ederdi. Artık botoks ve benzeri durumlarla mutlu oluyoruz. Erkekleri bile unutturdu.''

Etiketler : Estetik erkekleri unutturdu Şarkıcı Hande Yener estetik
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