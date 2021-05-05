Estetiğin abartısını itici buluyor

'Sefirin Kızı'nda Zehra karakterini oynayan Cemre Öktem, doğal güzellikten yana olduğunu söyledi. Abartılı estetik dokunuşlara karşı olduğunu ifade eden oyuncu, "Değil estetik, makyajın bile abartılısı itici olabiliyor ya da illa herkes kalemle çizilmiş kadar kusursuz güzellikte olmak zorunda değil' dedi.





