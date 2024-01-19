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19 Ocak 2024 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 09:15:00

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

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Esra Erol, nikah masasına oturduğu eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı.

Sunucu Esra Erol 2010 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı.

Eşini ilk gördüğünde beğendiğini söyleyen Erol, "İyi bir insan olduğu için aşık oldum, erdemli ve vicdanlı olduğu için aşık oldum; boyu posu kim olduğu değildi önemli olan... İyi bir insandı karşımdaki, çünkü ben iyi insanları severim. Bence bu dünyadaki diğer savaşçımı buldum. Bence karşılaşmamız ve bir araya gelmemiz tesadüftü. İlk görüşte çok beğendim" dedi.

13 yıldır mutlu bir evliliği olan Erol'un İdris Ali ve Ömer adında iki oğlu var.

Etiketler : sunucu ersra erol ali özbir
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