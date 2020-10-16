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16 Ekim 2020 Cuma 21:13:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 21:13:00

"Esra Elönü ile Arafta Sorular" her pazar 20.00'de 24'te

Kaynak: AA

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“Esra Elönü ile Arafta Sorular” 18 Ekim Pazar gününden itibaren, her Pazar samimi sohbetiyle 24 ekranlarından evlerinize konuk olmaya başlıyor. Arafta Sorular'ın ilk konuğu Yazar Av. Hayati İnanç….

Genç kuşağın yakından takip ettiği; yazılarıyla, tarzıyla ve kendine has üslubuyla dikkat çeken yazarlardan Esra Elönü, arafta kalmış sorulara Arafta Sorular’da cevap arıyor. Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkes kendi arafını bu programda anlatıyor. Hayata, insana, gündem ve siyasete dair her şeyin konuşulduğu, akıllara takılan, cevabı bulunamayan soruların sorulduğu Arafta Sorular’da, Esra Elönü konuklarına arafını sorgulatıyor.

“Taraftarlık Yok, Amigoluk Yok, Yüksek Ses Yok…”

İnsan nerede duracağını seçebilir mi?

Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir?

İşte bu düşünceler bizi arafa iter.

Peki siz arafta mısınız?

“Bizi tarafın değil arafın ilgilendiriyor” diyen Esra Elönü’nün hazırlayıp sunduğu, Av. Hayati İnanç’ın konuk olacağı Arafta Sorular; 18 Ekim Pazar günü 20.15’te 24’te…

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