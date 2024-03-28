Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Sunucu Esra Balamir, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Demet Akalın ile cilt bakımına gelen şarkıcı, "Demet Akalın ile kardeş gibiyiz. Birbirimize karşı kötü niyetimiz yok. Bu piyasada bunu korumak zor. Şeffaf, dürüst ve açık olmak işin püf noktası..." dedi. Komşusunun köpeği tarafından ısırılan şarkıcı, "Hayvanseverim. Şikayetçi değilim. Bir anlaşamadık, arkadan beni kaptı. Aşılar olmak zorunda kaldım. 10 yıldır kapımızı koruyor, canı sağolsun" dedi. Evlilikle ilgili Balamir, "Evlilik kader kısmet. İstediğin kadar uzun ömürlü ilişkin olsun olmuyor. Takı için isterdim" diyerek, espri yaptı.