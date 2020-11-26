26 Kasım 2020 Perşembe 14:16:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 07:21:00
Esra Balamir: Aşı olmak istiyorum
Esra Balamir, önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi.
Koronavirüsü atlatan ve sonraki süreçte kendisine çok daha fazla dikkat eden Esra Balamir, "Benim kronik bir rahatsızlığım var. Eğer olur da Aralık ayında aşı olma durumu olursa, ben de riskli grupta olduğum için aşı olabiliyorum. İnşallah bir an evvel bu süreç geride kalır hepimiz rahat bir nefes alırız" diye konuştu.
- Yeni rolünü çok sevdi
- Esra Balamir: Aşı olmak istiyorum
- Özlem Yıldız'ın koronavirüs tedbiri...
- Yeşim Salkım'a ağır hakaretlerde bulunan Murat Övüç'ün iki yıl hapsi isteniyor
- Hayranları soru Merve Boluğur yanıtladı: Kimse beni parasıyla etkileyemez
- Oyuncu çift Timur Acar ile Eda Özerkan'dan pandemide yenilik