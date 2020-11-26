Esra Balamir: Aşı olmak istiyorum

Koronavirüsü atlatan ve sonraki süreçte kendisine çok daha fazla dikkat eden Esra Balamir, "Benim kronik bir rahatsızlığım var. Eğer olur da Aralık ayında aşı olma durumu olursa, ben de riskli grupta olduğum için aşı olabiliyorum. İnşallah bir an evvel bu süreç geride kalır hepimiz rahat bir nefes alırız" diye konuştu.

