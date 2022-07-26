Esmer bir kızla evlenmek istiyor

Serdar Ortaç, 25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde konser verdi. Dört gün süren festivalin seyirci sayısı üzerinden en kalabalık konserini veren sanatçı "Malatya konserimi hiç unutmayacağım" dedi. Konserinde hayranları ile sık sık dertleşen Serdar Ortaç, hayatına girip kendisine zarar veren kötü insanlara beddua etti. Hayatına hep sarışın kadınların girdiğini belirten Ortaç "Annem hep derdi ki, esmer kızlar çok güzel olurlar. Benim sevgililerim hep sarışın oldu, karım da sarışındı. Artık esmer bir kızla evlenmek istiyorum" dedi.