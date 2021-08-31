Eşlerin sahne buluşması

Müzisyen çift Cansu Kurtçu ve Fettah Can, ilk kez birlikte Bursa'da konser verdi. Aynı zamanda ilk kez bir açık hava sahnesinde performans sergileyen çift, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Farklı bir konser akışı yapan çift, iki solo şarkı-bir düet sıralamasıyla performans sergiledi. Kurtçu, bazı şarkılarda eşine gitarıyla eşlik etti. Fettah Can da davul ve perküsyon performansıyla alkış topladı. Kurtçu geceye renkli sahne kostümleriyle de damga vurdu.