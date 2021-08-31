Eşlerin sahne buluşması
Müzisyen çift Cansu Kurtçu ve Fettah Can, ilk kez birlikte Bursa'da konser verdi.
Müzisyen çift Cansu Kurtçu ve Fettah Can, ilk kez birlikte Bursa'da konser verdi. Aynı zamanda ilk kez bir açık hava sahnesinde performans sergileyen çift, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Farklı bir konser akışı yapan çift, iki solo şarkı-bir düet sıralamasıyla performans sergiledi. Kurtçu, bazı şarkılarda eşine gitarıyla eşlik etti. Fettah Can da davul ve perküsyon performansıyla alkış topladı. Kurtçu geceye renkli sahne kostümleriyle de damga vurdu.