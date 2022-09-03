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03 Eylül 2022 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:03 Eylül 2022 Cumartesi 18:30:00

Eşler ilk kez aynı dizide

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Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Gecenin Ucunda' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Gecenin Ucunda' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve Tuba Ünsal'ın paylaştığı projenin yapımcılığını TMC Film üstlendi. Atagül ve Doğulu'nun ilk kez birlikte rol aldıkları dizide, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesi anlatılıyor.

Etiketler : peride celal gecenin ucunda neslihan atagül kadir doğulu tuba ünsal
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