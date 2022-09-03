Eşler ilk kez aynı dizide

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Gecenin Ucunda' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve Tuba Ünsal'ın paylaştığı projenin yapımcılığını TMC Film üstlendi. Atagül ve Doğulu'nun ilk kez birlikte rol aldıkları dizide, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesi anlatılıyor.

