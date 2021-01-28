28 Ocak 2021 Perşembe 22:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 12:56:00
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Şahin Ağa'sı Turgay Tanülkü, Sabina Toziya hakkında konuştu: Bir an önce aramıza dönsün
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Turgay Tanülkü, Nişantaşı City's'de görüntülendi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki rol arkadaşı Sabina Toziya’nın rahatsızlığı nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını söyleyen Turgay Tanülkü, "Sabina Hanım gerçekten annemiz gibiydi. Çaycısından, şoförüne herkese annelik yaptı. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner. Kendisini çok seviyoruz’’ dedi.