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29 Ocak 2022 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 18:30:00

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Oyunculuk değil, yapımcılık zor

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'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi yayından kalkan Oktay Kaynarca, 57. yaşını dostlarıyla kutladı.

Oyuncu Oktay Kaynarca, pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Yapımcılığa el atan Kaynarca, yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturacağı bir dizi hazırlığına girdi. Yapımcı olmanın çok yorucu olduğunu söyleyen Kaynarca, "Bu yıl yapımcı olarak beni göreceksiniz. Haziran ayı başında çekimlere başlayacağız. Eylül'de yayına çıkmış olacak. Bu iş gerçekten çok yorucu, oyunculuk yaparken bu kadar yorulmamıştım. Herkesle tek tek ilgileniyorum, iki kat fazla çalışıyorum" dedi.

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