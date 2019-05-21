Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. yeni bölüm fragmanı geldi mi? EDHO son bölümde neler yaşandı? sorularının yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV'nin 4 sezondur ilgi ile izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan bitmiyor. Bu hafta da dizide Hızır'ı bekleyen bir tehlike var. Akif'in planları dur durak bilmiyor. Çakırbeyliler örgüte silah satmakla suçlanıyor. Her bölümünde ayrı heyecan yaşatan dizide İlyas ve yanındakileri nasıl bir tehlike bekleyeceği merak edilirken, Alparslan'ın içlerindeki haini bulup bulamayacağı da heyecanla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 139. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Herkesin intikam almak için sıraya girdiği Zeki nihayet yakalanmıştır. Zeki'ye gereken cezayı vermek ise en çok Haşmet'in hakkıdır; fakat yakalandığı gibi öldürülmemesi büyük hata olacaktır. Düşmanını, yüreği soğuyana kadar öldürmemeye niyet eden Haşmet, bu hatası yüzünden hem Zeki'den hem de canından olmakla burun burunadır. Ağabeylerinin vurulmasıyla bir darbe daha alan Façalılar, yıkılmamak için büyük çaba sarf ederler. Ünal Kaplan, bir hain olduğu artık kesinleşmiş olan Akif'in, derhal yakalanması için Altan ile görüşme yapar. Akif de ona ve ekibine başlatılacak operasyonun farkındadır ve kaçış planlarını başlatır. Duygularını kullanan bu adamdan hesap sormak isteyen Esra'nın korkusuz tavırları, bir ölüm kalım savaşının içine girmesine neden olacaktır. Esra'nın hayatıyla oyun oynadıklarını düşünen Çakırbeyliler, bu savaştan kendilerini sorumlu tutacaklardır. Esra'yı ölüme terk edip kaçan Akif ise artık kandırabileceği tek kişinin, Serpil'in yanında soluğu alır. Serpil, Özlem eve geldiğinde gerçek yüzünü gösteren Akif'in oyununu fark ettiğinde her şey için çok geç olacaktır. Akif için kaçış bileti olan Alparslan, kurtulması zor bir tuzağın içine doğru sürüklenecektir.

EDHO 137. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir. Diğer yandan içlerindeki hainin kim olduğunu bulma görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi şart olmuştur. Silahları satın alanlara ulaşmayı başaran İlyas ve yol arkadaşlarının başlarına buyruk hareket ederek girdikleri çatışmanın sonuçları ise ağır olacaktır. Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. Bir belaya bulaşmak istemeyen Hızır, bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacaktır.