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20 Eylül 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 10:00:00

'Eski'ler Hadise'ye karşı

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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in çekişmeli boşanma davasına eski aşkı Sinan Akçıl dahil oldu. Akçıl, şarkıcıdan 3 milyonluk yüzüğü geri isteyen Dinçerler için, "Öyle bir çocuk değil" dedi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in çekişmeli boşanma davasına eski aşkı Sinan Akçıl dahil oldu. Akçıl, şarkıcıdan 3 milyonluk yüzüğü geri isteyen Dinçerler için, "Öyle bir çocuk değil" dedi.

Mehmet Dinçerler'in boşanma kararının ardından Hadise'ye aldığı 3 milyon lira değerinde olan yüzüğü geri istediği iddiasına bir yorum da Sinan Akçıl'dan geldi. Yıllar önce Hadise ile aşk yaşayan Akçıl, Dinçerler'e sahip çıktı. Müzisyen, "Yüzüğü istememiştir, öyle bir çocuk değil. Her duyduğunuza inanmayın" dedi. Dinçerler, düğünde eşi Hadise'ye takılan dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane 5'i 1 yerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezikleri istemişti. Son konserinde Hadise, düğün takılarını isteyen eşine sahneden tepki gösterip, şarkısının "Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" kısmında parmağındaki yüzüğü çıkararak yere fırlatmıştı.

Etiketler : Mehmet Dinçerler Sinan Akçıl Hadise
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