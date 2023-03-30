Eski sevgililerin şiddet iddiası!

Oyuncu Batuhan Karacakaya'nın bir süredir birlikte olduğu Ayşe Aslanpay, şiddet gördüğünü ileri sürerek şikayetçi oldu. Aslanpay, Karacakaya'nın şiddet uyguladığını kabul ettiği bir videoyu Instagram'dan yayınladı. Karacakaya söz konusu videoda "Ben sevdiğim kadına Ayşe'ye zarar verdim. Bunun için çok pişmanım. Bugünden itibaren Ayşe'nin benimle alakalı herhangi bir fiziksel hasarla alakalı bir konusu olduğunda beni bu videoyla yargılatabilir" ifadelerini kullanıyor. Karacakaya ise şiddet iddiasını kesin bir dille yalanlayarak kendisine darp edildiğini ve hukuki süreci başlattığını söyledi. Karacakaya, "Darp edildiğini iddia ettiği günün ve ertesi günün iftira olduğunu kanıtlayacak bizzat kendisinin çektiği fotoğraf ve videoları mevcuttur. Kendisinin hiçbir darp izi bulunmamaktadır" dedi. Karacakaya daha sonra sevgilisinin evinin kapısını yumrukladığı ve tartıştığı görüntüleri yayınlarken oyuncunun boynundaki tırnak izleri olduğu görüldü.

