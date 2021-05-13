Eski sevgiliden 'like'

Spor hocası Umut Duygu ile birlikte olan Burçin Terzioğlu, eski erkek arkadaşı İlker Kaleli'nin fotoğrafını beğendi. Kaleli'nin o dönem birlikte rol aldıkları 'Poyraz Karayel' dizisinin müziklerini yapan Alpay Göktekin'i andığı yazısını beğenen Terzioğlu'nun bu hareketi 'Ayrılsak da arkadaşız' mesajını verdi. İlker Kaleli'nin de Sıla ile birlikte olduğu konuşuluyor.