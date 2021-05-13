Eski sevgiliden 'like'
Spor hocası Umut Duygu ile birlikte olan Burçin Terzioğlu, eski erkek arkadaşı İlker Kaleli'nin fotoğrafını beğendi.
Spor hocası Umut Duygu ile birlikte olan Burçin Terzioğlu, eski erkek arkadaşı İlker Kaleli'nin fotoğrafını beğendi. Kaleli'nin o dönem birlikte rol aldıkları 'Poyraz Karayel' dizisinin müziklerini yapan Alpay Göktekin'i andığı yazısını beğenen Terzioğlu'nun bu hareketi 'Ayrılsak da arkadaşız' mesajını verdi. İlker Kaleli'nin de Sıla ile birlikte olduğu konuşuluyor.