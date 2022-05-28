Eski kocasını paylaştı

Usta oyuncu Melek Baykal, geçmişe yolculuk yaptı. Oyuncu, 1984 yılında evlendiği Warner Striening ile nişanında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, eski günleri yad etti. Baykal, gönderisinin altına, "İkinci evliliğimin ilk adımı nişan gününden... Zayıf yıllarımı unutmuşum" notunu yazdı. Baykal, 36 yıl evliliğini sürdürdüğü Warner Striening'le 2020'de yollarını ayırmıştı.