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19 Ekim 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 11:30:00

Eski halinden eser yok şimdi!

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Mehmet Dinçerler ile olan 5 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Hadise 22 Ekim'de 37 yaşına girecek.

Mehmet Dinçerler ile olan 5 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Hadise 22 Ekim'de 37 yaşına girecek. Yakın arkadaşları ünlü şarkıcıya erken doğum günü sürprizi düzenlediler. Hadise'nin pastasında 'Happy birthday Queen' (İyi ki doğdun kraliçe) yazması da gözden kaçmadı. Gecede siyah bir kombin giyen şarkıcının aynı kıyafeti iki yıl önce de giydiği ortaya çıktı. 2 yıl önceki pozun aynısını veren Hadise'nin tek farkı yeni pozunda gülmemesi oldu.

Etiketler : Eski halinden eser yok şimdi Mehmet Dinçerler Happy birthday Queen Hadise
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