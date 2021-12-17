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17 Aralık 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 12:00:00

Eski güzel tanık oldu

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Komedyen Cem Yılmaz'ın 8 yıl önce boşandığı oyuncu Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafaka davasında 1996 Türkiye güzeli Pınar Tezcan tanık olarak dinlendi.

Komedyen Cem Yılmaz'ın 8 yıl önce boşandığı oyuncu Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafaka davasında 1996 Türkiye güzeli Pınar Tezcan tanık olarak dinlendi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmadı. Her iki tarafı da avukatları temsil etti. Yılmaz, çocuğu için ödediği 10 bin dolar nafakanın azaltılması için dava açmıştı.

Neslihan KESKİN

Etiketler : Eski güzel tanık oldu Komedyen Cem Yılmaz Pınar Tezcan Ahu Yağtu
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