Eski güzel tanık oldu

Komedyen Cem Yılmaz'ın 8 yıl önce boşandığı oyuncu Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafaka davasında 1996 Türkiye güzeli Pınar Tezcan tanık olarak dinlendi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmadı. Her iki tarafı da avukatları temsil etti. Yılmaz, çocuğu için ödediği 10 bin dolar nafakanın azaltılması için dava açmıştı.

Neslihan KESKİN